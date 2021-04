Catania, la protesta dei Fantasmi del passato si tinge di rosso: “Vogliamo tornare alla vita” (Di venerdì 30 aprile 2021) Catania, 30 apr- A Catania si tinge di rosso la protesta dei Fantasmi del passato, rosso sangue. “Vogliamo ritornare alla vita, e il lavoro è parte di essa. Perché di questo si parla. Si parla del nostro sangue, dei nostri sogni di cittadini liberi.” Catania, protesta “rossa” dei Fantasmi del passato Spiegano gli organizzatori giunti al IV atto della protesta “spettrale” di Catania, con la piena rappresentazione della realtà nuda e cruda a cui ci si vuole opporre con tutte le forze. Come si ricorderà il movimento di partite Iva, ristoratori, imprenditori, lavoratori dello spettacolo e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr- Asidiladeidelsangue. “ri, e il lavoro è parte di essa. Perché di questo si parla. Si parla del nostro sangue, dei nostri sogni di cittadini liberi.”“rossa” deidelSpiegano gli organizzatori giunti al IV atto della“spettrale” di, con la piena rappresentazione della realtà nuda e cruda a cui ci si vuole opporre con tutte le forze. Come si ricorderà il movimento di partite Iva, ristoratori, imprenditori, lavoratori dello spettacolo e ...

