Catania, donna arrestata per maltrattamenti: picchiava il marito davanti al figlio (Di venerdì 30 aprile 2021) Catania, 30 apr – Per la parità di genere, secondo neo femministe e sostenitori del Ddl Zan, c’è ancora molta strada da fare. Pare però che questa eguaglianza abbia colpito duro, a livello penale, una donna di Catania accusata di maltrattamenti in famiglia (davanti agli occhi del figlio minorenne) e per questo arrestata. Il marito ha sporto denuncia e si è fatto medicare per le percosse subite. Catania, donna arrestata per maltrattamenti Siamo a Catania dove una donna è stata arrestata dalla polizia con un accusa pesante come un macigno: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr – Per la parità di genere, secondo neo femministe e sostenitori del Ddl Zan, c’è ancora molta strada da fare. Pare però che questa eguaglianza abbia colpito duro, a livello penale, unadiaccusata diin famiglia (agli occhi delminorenne) e per questo. Ilha sporto denuncia e si è fatto medicare per le percosse subite.perSiamo adove unaè statadalla polizia con un accusa pesante come un macigno:in famiglia e lesioni personali commessi a danno del ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @ultimenotizie: A #Catania la polizia ha arrestato una donna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del mar… - ultimenotizie : A #Catania la polizia ha arrestato una donna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno de… - ABRUZZOLIVETV : #Lanciano. Su #Facebook ruba identità di donna siciliana, con annunci osè e ricatti #abruzzo #chieti #cronaca… - gab_catania : RT @MonicaCirinna: Con rispetto ricordo alla #CEI che per la legge italiana esistono famiglie diverse (non solo formate da uomo e donna) e… - NewSicilia : #Newsicilia #Incidente - Rallentamenti anche al traffico, procedere con cautela -

Ultime Notizie dalla rete : Catania donna Si finge tecnico dei citofoni e ruba 100 euro a un'anziana CATANIA - Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, diretto dal vice questore aggiunto Fabrizio ... Una volta pagato il finto tecnico la donna ha contattato l'amministratore di condominio, il quale ...

CATANIA, MOGLIE PICCHIA IL MARITO DAVANTI AL FIGLIO E LO MANDA ALL'OSPEDALE Una volta intervenuti, gli agenti hanno accertato che la donna aveva aggredito il proprio marito, in presenza del figlio minore, e che questo episodio non risultava essere isolato. L'uomo è stato ...

Catania, maltrattamenti in famiglia: questa volta in manette finisce una donna NewSicilia Catania, truffatore seriale raggirava gli anziani fingendosi elettricista. Preso Nella scorsa giornata personale del commissariato Borgo Ognina, diretto dal vice questore Aggiunto Fabrizio Busacca, ha indagato per truffa il 55enne pregiudicato R. S. L’uomo, specializzato nelle tru ...

Raggira anziana, truffatore inchiodato da filmato L’uomo, specializzato nelle truffe ai danni di anziani, fingendosi un tecnico elettricista, si presentava a casa di un’anziana donna di 84 anni, adducendo di essere stato mandato dall’amministratore d ...

- Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, diretto dal vice questore aggiunto Fabrizio ... Una volta pagato il finto tecnico laha contattato l'amministratore di condominio, il quale ...Una volta intervenuti, gli agenti hanno accertato che laaveva aggredito il proprio marito, in presenza del figlio minore, e che questo episodio non risultava essere isolato. L'uomo è stato ...Nella scorsa giornata personale del commissariato Borgo Ognina, diretto dal vice questore Aggiunto Fabrizio Busacca, ha indagato per truffa il 55enne pregiudicato R. S. L’uomo, specializzato nelle tru ...L’uomo, specializzato nelle truffe ai danni di anziani, fingendosi un tecnico elettricista, si presentava a casa di un’anziana donna di 84 anni, adducendo di essere stato mandato dall’amministratore d ...