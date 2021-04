Castlevania Anniversary Collection presto disponibile in quattro varianti grazie a Limited Run Games

(Di venerdì 30 aprile 2021)Runha annunciato le versioni fisiche di, gioco lanciato nel 2019, indiverseper Nintendo Switch e PlayStation 4. La fase di preordine inizierà tra due settimane, il 14 maggio alle 16:00 tramite il sito web ufficiale. Oltre alla versione standard, che contiene solo il gioco principale su cartuccia e disco, ci sono anche le edizioni Classic, Bloodlines e Ultimate. Entrambe le versioni PS4 e Switch hanno gli stessi extra, inclusa la colonna sonora su CD e un poster stampato su entrambi i lati. L'unica differenza sta nella confezione. Mentre la Bloodlines Edition viene consegnata in uno spesso imballaggio di plastica, il contenuto della Classic Edition è racchiuso in un classico cartone riccamente ...

Limited Run Games ha svelato, anche se con un pelo di ritardo, quattro distinte versioni fisiche perCollection . Si parte con le copie fisiche standard del gioco per PS4 e Switch, poi man mano le edizioni si fanno più grosse con la Bloodlines e Classic Edition per poi ...A Maggio è prevista una release per Nintendo Switch intitolataCollection, comprendente ben 9 capitoli della saga. L'ultimo capitolo pubblicato su Console è: ...Limited Run Games ha annunciato quattro edizioni fisiche di Castlevania Anniversary Collection per PS4 e Nintendo Switch.Netflix ha rilasciato ora un nuovo ed emozionante full trailer di Castlevania, la cui uscita è fissata al 13 maggio 2021.