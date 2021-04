Caso tamponi Lazio, 12 mesi di inibizione per il presidente Claudio Lotito (Di venerdì 30 aprile 2021) La Corte Federale d’Appello sanziona il presidente della Lazio, Claudio Lotito, con 12 mesi di inibizione e con una multa di 200mila euro a carico della società. È questa la decisione presa dall’organo Figc sul “Caso tamponi“, ovvero le presunte vioLazioni del protocollo Figc anti Covid. Accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale, respinto invece il reclamo proposto dalla Lazio. Il Tribunale federale in primo grado aveva condannato a sette mesi di inibizione il presidente biancoceleste e a 12 mesi i due medici, Ivo Pulcini e Fabio Rodia (confermati in appello). Il pronunciamento era apparso favorevole alla società biancoceleste, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) La Corte Federale d’Appello sanziona ildella, con 12die con una multa di 200mila euro a carico della società. È questa la decisione presa dall’organo Figc sul ““, ovvero le presunte vioni del protocollo Figc anti Covid. Accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale, respinto invece il reclamo proposto dalla. Il Tribunale federale in primo grado aveva condannato a settediilbiancoceleste e a 12i due medici, Ivo Pulcini e Fabio Rodia (confermati in appello). Il pronunciamento era apparso favorevole alla società biancoceleste, alla ...

