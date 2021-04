Caso tamponi Lazio | 12 mesi a Lotito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso tamponi

ROMA - Arrivata la sentenza della Corte d'Appello della Figc sulLazio. Inflitti 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Prima del verdetto era stato inibito per 7 mesi. Sanzione aumentata da parte del presidente Torsello. I ...Sono dodici i mesi di squalifica che la Corte d'Appello della Figc ha inflitto a Claudio Lotito per la vicenda. Il giudizio è arrivato in giornata e segue la sentenza di primo grado del 26 marzo, quando il Tribunale Federale Nazionale aveva emesso la sentenza che attribuiva 7 mesi di inibizione allo ...Il presidente biancoceleste, insieme ai medici Pulcini e Rodia, ha ricevuto l'inibizione di un anno dalla Corte d'appello della Figc ...Sono dodici i mesi di squalifica che la Corte d'Appello della Figc ha inflitto a Claudio Lotito per la vicenda tamponi. Il giudizio è arrivato in giornata e ...