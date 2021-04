Caso tamponi, l’avvocato Gentile: «Lotito vittima d’ingiustizia» (Di venerdì 30 aprile 2021) l’avvocato Gian Michele Gentile ha commentato la sentenza della Corte d’appello della FIGC, relativa al Caso tamponi: le parole l’avvocato Gian Michele Gentile ha commentato la sentenza della Corte d’appello della Figc – relativa al Caso tamponi – all’ANSA. Ecco le sue parole: «La sentenza della Corte d’appello federale ha causato un inasprimento ancora maggiore in Claudio Lotito nel ritenersi vittima di un’ingiustizia. Il presidente considera questa costruzione accusatoria nei suoi confronti assolutamente infondata». «Sinceramente non me l’aspettavo. La questione era molto delicata e secondo noi molto chiara. Aspettiamo le motivazioni ma vogliamo l’assoluzione e quindi andremo avanti, ricorrendo al Collegio di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021)Gian Micheleha commentato la sentenza della Corte d’appello della FIGC, relativa al: le paroleGian Micheleha commentato la sentenza della Corte d’appello della Figc – relativa al– all’ANSA. Ecco le sue parole: «La sentenza della Corte d’appello federale ha causato un inasprimento ancora maggiore in Claudionel ritenersidi un’ingiustizia. Il presidente considera questa costruzione accusatoria nei suoi confronti assolutamente infondata». «Sinceramente non me l’aspettavo. La questione era molto delicata e secondo noi molto chiara. Aspettiamo le motivazioni ma vogliamo l’assoluzione e quindi andremo avanti, ricorrendo al Collegio di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO CASO TAMPONI, LOTITO INIBITO PER 12 MESI Confermata inibizione di 12 mesi per i due medici… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Caso tamponi, 12 mesi di squalifica per Lotito ?? - fattoquotidiano : Arriva la decisione della Corte Figc sul caso tamponi Lazio: Lotito ora rischia di decadere a vita da tutti gli inc… - SweetVale86 : RT @Vittoriog82: +++ CORTE D'APPELLO FIGC: 12 MESI DI SQUALIFICA A LOTITO. Caso tamponi scandalo ENORME DEL CALCIO ITALIANO. Lazio graziata… - pccpla : RT @Vittoriog82: +++ CORTE D'APPELLO FIGC: 12 MESI DI SQUALIFICA A LOTITO. Caso tamponi scandalo ENORME DEL CALCIO ITALIANO. Lazio graziata… -