Caso Navalny, ritorsione russa: Mosca sanziona il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e altri 7 funzionari Ue (Di venerdì 30 aprile 2021) La Russia ha vietato l’ingresso sul proprio suolo nazionale a otto cittadini e funzionari dell’Unione europea, compreso il presidente del Parlamento, David Sassoli, per ritorsione contro le sanzioni imposte a sei persone di nazionalità russa per la gestione del Caso Navalny da parte del Cremlino. L’annuncio del ministero degli Esteri russo è stato rilanciato dall’agenzia di stampa Interfax. Oltre al presidente dell’Eurocamera, tra i sanzionati figurano Ivars Abolins, capo del Consiglio nazionale lettone dei mass media elettronici; Maris Baltins, direttrice del Centro linguistico di stato della Lettonia; Jacques Maire, membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) La Russia ha vietato l’ingresso sul proprio suolo nazionale a otto cittadini edell’Unione europea, compreso ildel, percontro le sanzioni imposte a sei persone di nazionalitàper la gestione delda parte del Cremlino. L’annuncio del ministero degli Esteri russo è stato rilanciato dall’agenzia di stampa Interfax. Oltre aldell’Eurocamera, tra iti figurano Ivars Abolins, capo del Consiglio nazionale lettone dei mass media elettronici; Maris Baltins, direttrice del Centro linguistico di stato della Lettonia; Jacques Maire, membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; ...

