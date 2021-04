Caso Monza, il comunicato del club: «Gli 8 calciatori fuori per scelta tecnica» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Monza ha comunicato la decisione presa sugli 8 calciatori coinvolti nel Caso casinò Attraverso una nota ufficiale, il Monza ha comunicato la decisione presa sugli 8 calciatori coinvolti negli ultimi giorni nel Caso casinò. «L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilhala decisione presa sugli 8coinvolti nelcasinò Attraverso una nota ufficiale, ilhala decisione presa sugli 8coinvolti negli ultimi giorni nelcasinò. «L’ A.C.comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoSalerno : Caso Monza, Avv.Malagnini: “Il protocollo non c’entra, si applichi la legge” - _riccardodomeni : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Caso Monza, Avv.Malagnini: “Il Protocollo non c’entra, si applichi la legge” - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Caso Monza, Avv.Malagnini: “Il Protocollo non c’entra, si applichi la legge” - ClaudioGiambene : Caso #Monza: il club decide in giornata se portare gli 8 a #Salerno. Per la #FIGC potrebbero andare, per Ats Brianz… - TuttoSalerno : Caso Monza, il giorno della verità: la Figc dà il via libera -