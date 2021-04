Caso Grillo, dietro lo strappo dell’avvocato di Lauria spunta Fabrizio Corona. La lite dopo l’intervista in tv: «Quelle cose non dovevi dirle» (Di venerdì 30 aprile 2021) Perché Paolo Costa, l’avvocato che fino a ieri difendeva Vittorio Lauria, uno dei tre ragazzi indagati assieme a Ciro Grillo per stupro di gruppo ai danni della 19enne Silvia, ha improvvisamente deciso di rimettere il suo mandato? Ufficialmente per «divergenze sulla condotta extraprocessuale». Una locuzione sufficientemente vaga per alimentare diversi retroscena, che hanno tutti però un elemento in comune: lo strappo è stato provocato dall’intervista rilasciata da Lauria alla trasmissione televisiva Non è l’Arena. A raccogliere la voce del ragazzo, secondo il quotidiano La Verità, sarebbe stato Fabrizio Corona. Lauria sarebbe infatti un «grande fan» dell’ex fotografo, appena tornato agli arresti domiciliari, e lo avrebbe «ricontattato ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Perché Paolo Costa, l’avvocato che fino a ieri difendeva Vittorio, uno dei tre ragazzi indagati assieme a Ciroper stupro di gruppo ai danni della 19enne Silvia, ha improvvisamente deciso di rimettere il suo mandato? Ufficialmente per «divergenze sulla condotta extraprocessuale». Una locuzione sufficientemente vaga per alimentare diversi retroscena, che hanno tutti però un elemento in comune: loè stato provocato dalrilasciata daalla trasmissione televisiva Non è l’Arena. A raccogliere la voce del ragazzo, secondo il quotidiano La Verità, sarebbe statosarebbe infatti un «grande fan» dell’ex fotografo, appena tornato agli arresti domiciliari, e lo avrebbe «ricontattato ...

