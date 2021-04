Casinò di Lugano, il Monza esclude gli otto giocatori: assenti contro la Salernitana (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Monza, tramite un comunicato, ha annunciato l’esclusione di otto giocatori in vista della trasferta in programma domani all’Arechi contro la Salernitana: si parla di Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino, Barillà, Anastasio e Bettella. Il motivo è ormai di dominio pubblico: la loro gia al Casinò di Lugano e il conseguente isolamento. Di seguito il comunicato del club brianzolo. “L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Il, tramite un comunicato, ha annunciato l’esclusione diin vista della trasferta in programma domani all’Arechila: si parla di Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino, Barillà, Anastasio e Bettella. Il motivo è ormai di dominio pubblico: la loro gia aldie il conseguente isolamento. Di seguito il comunicato del club brianzolo. “L’ A.C.comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partitadell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a ...

