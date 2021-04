(Di venerdì 30 aprile 2021): 43, tra i 18 e i 57 anni sono stateper inottemperanza alle misure anti Covid-19. Erano sedute ai tavoli a consumare cibi e bevande per festeggiare un. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in

Advertising

occhio_notizie : Gli agenti hanno sorpreso 43 persone sedute ai tavoli all'interno del ristorante in via Professore Filippo Manna a… - Torrechannelit : Casalnuovo – Festa di compleanno al ristorante, sanzionate 47 persone - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Festa di compleanno al #Ristorante di #Casalnuovo: sanzionate 47 persone -… - InterNapoli : Festa di compleanno con più di 40 persone, blitz della polizia a #Casalnuovo - -

Ultime Notizie dalla rete : Casalnuovo festa

... durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Professore Filippo Manna aper la segnalazione di numerose persone che ...... durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Professore Filippo Manna aper la segnalazione di numerose persone che ...Quarantatre' persone, tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e a festeggiare un compleanno, sono state sanzionate, per ...ll Fatto Vesuviano è la web-magazine dedicata a politica, attualità, cronaca, cultura, sport ed eventi dell'area vesuviano. Attraverso contenuti multimediali e sempre aggiornati potrai trovare aggiorn ...