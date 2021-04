Casa del Cinema, lunedì la riapertura (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Da lunedi’ 3 maggio la Casa del Cinema riapre le sue sale e i suoi spazi espositivi. “Con la mostra fotografica ‘Magnifici quegli anni. Fotografie sul Cinema di Rodrigo Pais dal 1958 al 1970? da lunedi’ prossimo riapre la Casa del Cinema. Venerdi’ 7 poi ripartiranno anche le proiezioni in presenza con una rassegna di titoli rari del Cinema italiano degli anni ’30 e ’40. Tornare a vivere insieme gli spazi comuni della cultura vuol dire ritrovarsi come comunita’”, spiega Lorenza Fruci, assessora di Roma Capitale alla Crescita culturale. “E’ un impegno che avevamo preso con tutti i nostri spettatori- dice il direttore della Casa del Cinema Giorgio Gosetti- e siamo lieti di poter scommettere con loro su una programmazione varia e di lungo periodo”. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Da lunedi’ 3 maggio ladelriapre le sue sale e i suoi spazi espositivi. “Con la mostra fotografica ‘Magnifici quegli anni. Fotografie suldi Rodrigo Pais dal 1958 al 1970? da lunedi’ prossimo riapre ladel. Venerdi’ 7 poi ripartiranno anche le proiezioni in presenza con una rassegna di titoli rari delitaliano degli anni ’30 e ’40. Tornare a vivere insieme gli spazi comuni della cultura vuol dire ritrovarsi come comunita’”, spiega Lorenza Fruci, assessora di Roma Capitale alla Crescita culturale. “E’ un impegno che avevamo preso con tutti i nostri spettatori- dice il direttore delladelGiorgio Gosetti- e siamo lieti di poter scommettere con loro su una programmazione varia e di lungo periodo”. ...

borghi_claudio : Arrivato a casa e vedo che sul canale 262 del digitale terrestre si può vedere il canale di @byoblu e c'è pure l'am… - CardRavasi : Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. (Gv 14,1-2) - ClaMarchisio8 : Il secondo tempo del #PSG dimostra ancora una volta che forse non ha quella maturità o anche solo la testa per rest… - MenegazziMarina : RT @CesareSacchetti: Conte:'il nuovo M5S è di sinistra.' Lo è sempre stato. L'antipolitica era solo una copertura per nascondere la vera id… - EvaBonitatibus : Un saggio intitolato “Camminare. Un gesto sovversivo” (Einaudi)di Erling Kagge spiega le più arcane verità collegat… -