Cartelle fiscali congelate fino al 31 maggio. Il Governo prepara la nuova proroga (Di venerdì 30 aprile 2021) Il contenitore - il decreto Sostegni bis - spiega bene anche la linea politica che sottende al nuovo congelamento delle Cartelle fiscali. Il Governo ha già detto che i 40 miliardi che saranno dati alle imprese e alle partite Iva saranno gli ultimi, cioè gli ultimi aiuti per ripianare i danni della pandemia. E questo perché il Paese, seppure gradualmente, sta riaprendo. Tutto ovviamente al netto di una nuova escalation dei contagi, ma anche il traguardo delle 500mila vaccinazioni giornaliere, raggiunto giovedì, induce a pensare che la linea scelta resterà tale. La stessa logica spiega il lavoro che si sta portando avanti in queste ore al Tesoro per posticipare - dal 30 aprile al 31 maggio - l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di 35 milioni di atti. Da giugno - è il ragionamento - i cittadini e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Il contenitore - il decreto Sostegni bis - spiega bene anche la linea politica che sottende al nuovo congelamento delle. Ilha già detto che i 40 miliardi che saranno dati alle imprese e alle partite Iva saranno gli ultimi, cioè gli ultimi aiuti per ripianare i danni della pandemia. E questo perché il Paese, seppure gradualmente, sta riaprendo. Tutto ovviamente al netto di unaescalation dei contagi, ma anche il traguardo delle 500mila vaccinazioni giornaliere, raggiunto giovedì, induce a pensare che la linea scelta resterà tale. La stessa logica spiega il lavoro che si sta portando avanti in queste ore al Tesoro per posticipare - dal 30 aprile al 31- l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di 35 milioni di atti. Da giugno - è il ragionamento - i cittadini e ...

Advertising

_Arruffata : Ma si, slittiamo le cartelle fiscali di tutti gli evasori che si ostinano a non pagate i tributi e sperare in un co… - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Cartelle fiscali congelate fino al 31 maggio. Il Governo prepara la nuova proroga - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Cartelle fiscali congelate fino al 31 maggio. Il Governo prepara la nuova proroga - BELLISS16414189 : RT @ComuneRandazzo: Forse verranno fermate le cartelle fiscali previste in partenza dal 1 maggio, oltre 35 milioni di cartelle bloccate dal… - HuffPostItalia : Cartelle fiscali congelate fino al 31 maggio. Il Governo prepara la nuova proroga -