Carole & Tuesday in versione manga debutta in Italia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lo spettacolare, il lavoro più recente di Shin’ichir? Watanabe, arriva inin, grazie a Planet. Tre volumi in cui poter “leggere” la musica Tra le uscite di questo mese della divisione di Panini Comics dedicata all’oriente, Planet, spicca la trasposizione a fumetti dell’anime. L’opera originale porta la firma di niente di meno che sua maestà Shin’ichir? Watanabe, con l’aiuto, per l’occasione, di Morito Yamataka ai disegni. Dopo averci regalato OST indimenticabili in capolavori come Cowboy Bebop e Samurai Champloo, finalmente Watanabe mette la musica al centro della narrativa. Anche questa volta, l’autore dimostra un orecchio ...

Ad Alba City, su Marte, due ragazze diciassettenni si incontrano per caso: Carole, forte e intraprendente, e Tuesday, timida ma determinata. Il loro sogno è fare musica e decidono di provarci, ... Lo spettacolare Carole & Tuesday, il lavoro più recente di Shin'ichiro Watanabe, arriva in versione manga in Italia, grazie a Planet Manga.