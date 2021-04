“Cantare Eia Eia Alalà è apologia al fascismo. Condotta potenzialmente idonea a mettere in pericolo l’ordine pubblico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ricordate gli estremisti di destra che cantavano “Eia Eia” in piazza San Sepocro a Milano? Era il 23 marzo del 2019 e stavano celebrando la fondazione dei fasci di combattimento urlando lo slogan di d’annunziana memoria, tanto caro alle squadracce d’azione. Per questo motivo il 3 marzo scorso sette di loro sono stati condannati a due mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 150 euro perdel. Le indagini furono molto facilitate da un video postato da Blocco Studentesco, il gruppo giovanile di Casapound. Per la Digos fu molto semplice identificare uno a uno tutti quelli che cantavano quell’inno. L’episodio di piazza San Sepolcro è solo uno dei tanti casi di manifestazioni apertamente in contrasto con la legge Mancino che punisce comportamenti pubblici di propaganda delle idee fondate sulla superiorità ...