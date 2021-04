Cani “parlanti”, ecco cosa c’é dietro il fenomeno del momento (Di venerdì 30 aprile 2021) Sul web circolano video nei quali alcuni Cani comunicano con gli esseri umani. Ma è davvero così? Gli esperti si esprimono. Cani parlanti (Pexels-Chevanon)É abitudine comune vezzeggiare i propri animali domestici, con voci buffe ed espressioni fanciullesche, come se potessero effettivamente comprenderci. E se fosse davvero così? Circola sul web una serie di video divertenti (il primo è stato quello di What About Bunny), nei quali alcuni Cani vengono visti usare un tappetino con pulsanti che, se premuti, producono suoni che in sequenza consentono di esprimere parole e concetti complessi. Proprio come se comunicassero con i padroni con il linguaggio umano, praticamente. Ne è nato un vero e proprio fenomeno mediatico, con milioni di visualizzazioni sui social, accompagnato dall’ipotesi, ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) Sul web circolano video nei quali alcunicomunicano con gli esseri umani. Ma è davvero così? Gli esperti si esprimono.(Pexels-Chevanon)É abitudine comune vezzeggiare i propri animali domestici, con voci buffe ed espressioni fanciullesche, come se potessero effettivamente comprenderci. E se fosse davvero così? Circola sul web una serie di video divertenti (il primo è stato quello di What About Bunny), nei quali alcunivengono visti usare un tappetino con pulsanti che, se premuti, producono suoni che in sequenza consentono di esprimere parole e concetti complessi. Proprio come se comunicassero con i padroni con il linguaggio umano, praticamente. Ne è nato un vero e propriomediatico, con milioni di visualizzazioni sui social, accompagnato dall’ipotesi, ...

Advertising

ambienteromano : RT @F4Fake2: Il primo errore di Tiago Pinto, 'non rinnovare Mirante'. Ve dovrebbero magnà i cani, maledetti cessi parlanti. - LorenzoMolaioni : RT @F4Fake2: Il primo errore di Tiago Pinto, 'non rinnovare Mirante'. Ve dovrebbero magnà i cani, maledetti cessi parlanti. - ginolat76 : RT @F4Fake2: Il primo errore di Tiago Pinto, 'non rinnovare Mirante'. Ve dovrebbero magnà i cani, maledetti cessi parlanti. - giampodda : RT @F4Fake2: Il primo errore di Tiago Pinto, 'non rinnovare Mirante'. Ve dovrebbero magnà i cani, maledetti cessi parlanti. - vinzasr : RT @F4Fake2: Il primo errore di Tiago Pinto, 'non rinnovare Mirante'. Ve dovrebbero magnà i cani, maledetti cessi parlanti. -