Campobello di Mazara | violentata dagli amici | il padre li difende | Mia figlia era ubriaca

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lei, 18enne, ha raccontato subito ai carabinieri quanto accaduto e ieri in quattro sono stati arrestati. Ma il genitore si è presentato in caserma dopo la denuncia della ragazza e ha detto: "Quelli sono dei bravi ragazzi"

A parlare davanti ai carabinieri didi, nel Trapanese, è il padre della vittima. Sua figlia, diciottenne, è appena stata nella stessa caserma insieme al fratello per denunciare di ...Ecco i Comuni in ordine alfabetico: Alcamo 252 (ieri 261 ; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi - Segesta 24;di4; Castellammare del Golfo 48; Castelvetrano 52; Custonaci 7; Erice 38; ...Una ragazza di Campobello di Mazara (Sicilia) è stata violentata da 4 amici: il padre della vittima è però intervenuto in favore dei ragazzi Da Campobello di Mazara, paese situato in Sicilia, ...18enne violentata dal branco, ma il padre della vittima li difende: «Sono bravi ragazzi, mia figlia era ubriaca». Ecco cos'è successo ...