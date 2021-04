Campania verso zona arancione (con Sardegna e Sicilia). Puglia in bilico? Lazio e Lombardia gialle. Indice Rt Italia a 0,85 (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Indice Rt aumenta in Italia: è sotto 1 ed è pari a 0,85. Una settimana fa era più basso: era a 0,81. Oggi è atteso il consueto monitoraggio del venerdì che... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Rt aumenta in: è sotto 1 ed è pari a 0,85. Una settimana fa era più basso: era a 0,81. Oggi è atteso il consueto monitoraggio del venerdì che...

Advertising

StefanoSamma7 : @g_boggero Qui in Campania poi l'accordo vero e proprio con la categoria è arrivato verso fine marzo. - infoitinterno : Campania verso riconferma della zona gialla la prossima settimana. La situazione dei contagi Covid19 - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +142 Ieri 1.844 oggi 1.986 -45 ricoverati,+1 in T.I,1.871 guariti,+126 in I… - ErnestoRocco1 : Campania zona arancione? De Luca: 'sentendolo mi sono intossicato' #Coronavirus #VincenzoDeLuca #ZonaArancione… - InfoCilentoWeb : Campania zona arancione? De Luca: 'sentendolo mi sono intossicato' -