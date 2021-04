Campania | le paure di De Luca | “Temo zona arancione” Oggi la decisione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania paure

NapoliToday

...rafforzato con il FSC 2014/20 e inserito nel Patto per lo Sviluppo della Regione. E lo ... Questa notizia dovrebbe stimolare l'amministrazione a progettare superando ledi insuccesso. E' ......rafforzato con il FSC 2014/20 e inserito nel Patto per lo Sviluppo della Regione. E lo ... Questa notizia dovrebbe stimolare l'amministrazione a progettare superando ledi insuccesso. E' ...E dopo la Campania, arrivano anche nel Lazio le vaccinazioni per le isole Covid free, con somministrazioni in programma da lunedì a Ponza e Ventotene. Con i numeri che abbiamo, se confermati dalla cab ...Quindi, la domanda, che ha tenuto vivo il confronto nella nostra città, almeno per noi ritorna : chi ha proposto la Benevento-Cancello nel PNRR? Ascoltando le parole del Sindaco, non possiamo che dire ...