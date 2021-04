Cambi di colore, cosa si può fare nel fine settimana del primo maggio? (Di venerdì 30 aprile 2021) Ancora cambi di colore da lunedì 3 maggio. La Valle D’Aosta rischia di tornare in zona rossa, la Sardegna potrebbe invece uscirne andando in arancione. È in bilico fra arancione e giallo la Puglia. Potrebbero essere queste le novità nella cartina delle regioni italiane. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Ancora cambi di colore da lunedì 3 maggio. La Valle D’Aosta rischia di tornare in zona rossa, la Sardegna potrebbe invece uscirne andando in arancione. È in bilico fra arancione e giallo la Puglia. Potrebbero essere queste le novità nella cartina delle regioni italiane.

