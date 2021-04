Call of Duty: tutti gli sudi del gruppo Activision lavorano alla serie (Di venerdì 30 aprile 2021) Toys for Bob, nota per la Spyro Remastered Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, ha recentemente annunciato che stava sostenendo lo sviluppo della Stagione 3 di Call of Duty: Warzone. Tuttavia, il character designer e illustratore Nicholas Kole ha anche rivelato su Twitter che "tutti quelli con cui mi sono interfacciato e con cui ho lavorato sono stati licenziati" dalla società. Lo studio non è stato completamente chiuso, però. Activision non ha rivelato l'entità dei licenziamenti a Toys for Bob o se lo sviluppatore supporterà Call of Duty: Warzone oltre la Stagione 3 (anche se Kole ha detto che questo è attualmente il caso). Sembra che abbia praticamente tutte le risorse dedicate al suo franchise di sparatutto in questo momento. Andy Robinson di VGC ha ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Toys for Bob, nota per la Spyro Remastered Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, ha recentemente annunciato che stava sostenendo lo sviluppo della Stagione 3 diof: Warzone. Tuttavia, il character designer e illustratore Nicholas Kole ha anche rivelato su Twitter che "quelli con cui mi sono interfacciato e con cui ho lavorato sono stati licenziati" dsocietà. Lo studio non è stato completamente chiuso, però.non ha rivelato l'entità dei licenziamenti a Toys for Bob o se lo sviluppatore supporteràof: Warzone oltre la Stagione 3 (anche se Kole ha detto che questo è attualmente il caso). Sembra che abbia praticamente tutte le risorse dedicate al suo franchise di sparatutto in questo momento. Andy Robinson di VGC ha ...

