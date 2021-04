Calciomercato, Mourinho torna in Serie A | Destinazione clamorosa (Di venerdì 30 aprile 2021) Bomba dalla Spagna, l’allenatore del triplete dell’Inter pronto a tornare in Italia: ecco il valzer di panchine che coinvolge anche Mourinho Dopo undici anni di assenza, da quella cavalcata clamorosa… L'articolo Calciomercato, Mourinho torna in Serie A Destinazione clamorosa è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Bomba dalla Spagna, l’allenatore del triplete dell’Inter pronto are in Italia: ecco il valzer di panchine che coinvolge ancheDopo undici anni di assenza, da quella cavalcata… L'articoloinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

_i_n_d_i_o_ : RT @cmdotcom: #Inter, #Zanetti: 'Scudetto? Non era facile, ma #Conte è straordinario. La profezia Champions di Mourinho e l'addio a Madrid.… - sportli26181512 : Inter, Zanetti: 'Scudetto? Non era facile, ora l'ultimo sforzo. La profezia Champions di Mourinho e l'addio a Madri… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Inter, #Zanetti: 'Scudetto? Non era facile, ma #Conte è straordinario. La profezia Champions di Mourinho e l'addio a Madrid.… - cmdotcom : #Inter, #Zanetti: 'Scudetto? Non era facile, ma #Conte è straordinario. La profezia Champions di Mourinho e l'addio… - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ?? UFFICIALE, #TenHag rinnova il suo contratto con l'#Ajax: confermata l'anticipazione di -