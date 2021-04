Calciomercato Milan, obiettivo Vlahovic: la Fiorentina fa il prezzo (Di venerdì 30 aprile 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri pensano a Dusan Vlahovic per l’attacco, la Fiorentina ha fissato il prezzo Il nome di Dusan Vlahovic è ultimamente uno dei nomi più in voga per il Calciomercato. Tra i club interessati al giocatore figura sicuramente il Milan. La stima assoluta che il serbo ripone nei confronti di Ibrahimovic ha sempre fatto sperare i tifosi rossoneri. A frapporsi tra i sogni del Diavolo e la trattativa però si inserisce la cruda realtà. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com infatti, la richiesta economica della Fiorentina sarebbe pari a una cifra che supera addirittura i 60 milioni di euro. Le pretendenti, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021): i rossoneri pensano a Dusanper l’attacco, laha fissato ilIl nome di Dusanè ultimamente uno dei nomi più in voga per il. Tra i club interessati al giocatore figura sicuramente il. La stima assoluta che il serbo ripone nei confronti di Ibrahimovic ha sempre fatto sperare i tifosi rossoneri. A frapporsi tra i sogni del Diavolo e la trattativa però si inserisce la cruda realtà. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com infatti, la richiesta economica dellasarebbe pari a una cifra che supera addirittura i 60 milioni di euro. Le pretendenti, ...

