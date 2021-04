Calciomercato Milan – Commisso chiede 60 milioni di euro per Vlahovic (Di venerdì 30 aprile 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha deciso: per vendere Vlahovic ci vogliono 60 milioni di euro, il Milan è avvisato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 aprile 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha deciso: per vendereci vogliono 60di, ilè avvisato

Advertising

DiMarzio : #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - SkySport : MILAN, IBRA RINNOVA Le prime parole dello svedese per i tifosi ? - Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - peppobbove : Quando leggo i nomi che il #calciomercato accosta al #milan - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Milan, Sky: 'Novità per #Pioli, provato Rafael Leao con i titolari per domani!' ? -