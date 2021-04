Calciomercato, il Napoli su Boulaye Dia. Interesse concreto, può arrivare in estate (Di venerdì 30 aprile 2021) Caclciomercato, il Napoli interessato a Boulaye Dia del Reims Secondo a quanto riferito dalla BBC, il Napoli sarebbe fortemente interessato all’attaccante dello Stade de Reims … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 aprile 2021) Caclciomercato, ilinteressato aDia del Reims Secondo a quanto riferito dalla BBC, ilsarebbe fortemente interessato all’attaccante dello Stade de Reims … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : Il progetto per l'autoproduzione delle maglie entusiasma #DeLaurentiis. Contatti con #Amazon per la distribuzione e… - mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - Kris18427679 : RT @Gazzetta_it: Napoli, non solo #Spalletti. Offerti 10 milioni al Bruges per #DeKetelaere - sportli26181512 : Atalanta, il retroscena di mercato: Lavezzi vicino alla Dea, ma...: A pochi mesi dal ritiro dal calcio giocato, l'e… - tuttoatalanta : Napoli, idea Spalletti per il dopo Gattuso -