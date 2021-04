Calciomercato Fiorentina | in estate saluterà anche Pezzella

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tanti addii previsti in casa: inil clubil capitano e difensore GermanLaprepara la rivoluzione estiva. Il reparto che verrà ritoccato più di tutti dovrebbe essere quello difensivo, in attacco invece molto dipenderà dal futuro di Ribery (in scadenza) e di Vlahovic (Milan?). Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport saluteranno sicuramente Milenkovic (destinazione Premier League) e Caceres a cui non sarà rinnovato il contratto. Ma non solo.il capitano Germandirà addio per sempre ai colori viola: il centrale argentino potrebbe rimanere in Italia. Già la scorsac’erano stati gli interessamenti di Milan e soprattutto Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.