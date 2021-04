Calcio, Sky annuncia l’acquisizione dei diritti tv per BundesLiga e Ligue1 per i prossimi anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky annuncia una importante novità e rafforza la sua offerta calcistica. Dopo l’annuncio dell’inserimento nell’offerta della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i diritti della BundesLiga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024. Su Sky e NOW sarà possibile vivere le sfide tra i top player del campionato tedesco e francese, che vanno ad aggiungersi a quelle della Premier League inglese nella stagione 2021/2022 e delle coppe europee UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League per il triennio 2021/2024. Su Sky continua la BundesLiga (oltre alla Supercoppa Tedesca) e ritorna la Ligue 1 (oltre alla Supercoppa Francese). Alcuni tra i club più titolati al mondo, tra cui i Campioni d’Europa del Bayern Monaco ed i vice Campioni d’Europa del PSG, le ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Skyuna importante novità e rafforza la sua offerta calcistica. Dopo l’annuncio dell’inserimento nell’offerta della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche idellaper le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024. Su Sky e NOW sarà possibile vivere le sfide tra i top player del campionato tedesco e francese, che vanno ad aggiungersi a quelle della Premier League inglese nella stagione 2021/2022 e delle coppe europee UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League per il triennio 2021/2024. Su Sky continua la(oltre alla Supercoppa Tedesca) e ritorna la Ligue 1 (oltre alla Supercoppa Francese). Alcuni tra i club più titolati al mondo, tra cui i Campioni d’Europa del Bayern Monaco ed i vice Campioni d’Europa del PSG, le ...

Advertising

SkySport : Milan, Meité a Sky Sport: 'Sono sicuro che andremo in Champions League' #SkySport #SerieA #Milan - SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - SkySport : ?? PARIS-MAN CITY 1-2 Risultato finale ? ? #Marquinhos (15’) ? #DeBruyne (64’) ? #Mahrez (71’) ??… - RLiboubou : RT @SkySport: Neymar, Mbappé e Haaland giocano su Sky Sport Sky acquisisce i diritti della Ligue 1 fino al 2024 Rinnovata la Bundesliga fin… - OA_Sport : #Calcio, #Sky annuncia l’acquisizione dei diritti tv per #BundesLiga e #Ligue1 per i prossimi anni -