Calcio | naufragio Roma | tifosi indignati sui social ed è ' Fonseca out'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Dal bagno di amore e di folla dei tifosi a Trigoria per incitare la Roma in partenza per Manchester alla delusione e all'indignazione oggi sui social dopo il 6-2 subito dagli uomini di Paulo Fonseca e su Twitter prende vita l'hashtag "Fonseca out". Secondo i tifosi è il tecnico portoghese il primo colpevole della debacle nel secondo tempo dell'Old Trafford. Quello che si chiede ora è una rivoluzione tecnica, che nella prossima stagione potrà partire da Maurizio Sarri, primo step della nuova Roma. "E' più bello che utile. Sono due anni che aspetto un allenatore. Serve un cambio". Oppure con ironia: "Complimenti a Fonseca, abbiamo comunque raggiunto la salvezza con 5 giornate di anticipo!"

