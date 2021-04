Calcio Napoli, la Champions e poi il divorzio con Gattuso: i nomi per la panchina (Di venerdì 30 aprile 2021) Nonostante un finale di stagione che ha consentito al Calcio Napoli di passare dal settimo al terzo posto in classifica, le strade di De Laurentiis e del tecnico calabrese sono destinate a dividersi. Ma non prima del ritorno nell’Europa che conta. Le vittorie arrivano, il Calcio Napoli da settimo è terzo in classifica, la qualificazione Leggi su 2anews (Di venerdì 30 aprile 2021) Nonostante un finale di stagione che ha consentito aldi passare dal settimo al terzo posto in classifica, le strade di De Laurentiis e del tecnico calabrese sono destinate a dividersi. Ma non prima del ritorno nell’Europa che conta. Le vittorie arrivano, ilda settimo è terzo in classifica, la qualificazione

Advertising

SkySport : Lavezzi: 'A Napoli ho fatto la storia. Offerte Juve e Inter? Mai un altro club in Italia' @DiMarzio - SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - SeEarn : NAPOLI, PER LA PANCHINA SPUNTA ANCHE IL NOME DI RUDI GARCIA #Napoli #panchina #futuro #nome #RudiGarcia… - NCN_it : NAPOLI, PER LA PANCHINA SPUNTA ANCHE IL NOME DI RUDI GARCIA #Napoli #panchina #futuro #nome #RudiGarcia… - sportli26181512 : Probabili formazioni Napoli-Cagliari: aggiornamenti: Azzurri con Manolas, Lozano e Osimhen dal 1'. Semplici, senza… -