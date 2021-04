Calcio: Mondiali donne.Italia con Svizzera,Romania e Croazia per il pass (Di venerdì 30 aprile 2021) "Equilibrio tra noi e le elvetiche, ma non ci sono gare facile", dice la ct Bertolini ROMA - Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania: sono queste le avversarie della Nazionale femminile nel ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Equilibrio tra noi e le elvetiche, ma non ci sono gare facile", dice la ct Bertolini ROMA -, Moldova e Lituania: sono queste le avversarie della Nazionale femminile nel ...

Advertising

sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali 2023: sorteggiate le avversarie dell'Italia: Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania… - SkySport : Qualificazioni Mondiali 2023: sorteggiate le avversarie dell'Italia - sportface2016 : #Calciofemminile, qualificazioni Mondiali 2023: #Italia nel gruppo G - RSIsport : ???? Effettuato il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali femminili del 2023, Svizzera con l'Italia #RSISport - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Sta per iniziare i sorteggi del mondiale di calcio femminile. Sto parlando di qualificazioni ai mondiali di calcio in A… -