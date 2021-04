Calcio | Europa League | Manchester United-Roma 6-2 nella semifinale d’andata**

(Di venerdì 30 aprile 2021), 29 apr. -(Adnkronos) – Ilbatte 6-2 lad’andata didisputata a Old Trafford. Per i Red Devils a segno Bruno Fernandes al 9? e al 76? su rigore, Cavani al 48? e al 71?, Pogba all’80’ e Greenwood all’86’; giallorossi in gol con Pellegrini su rigore al 15? e Dzeko al 34?. Il ritorno tra sette giorni all’Olimpico. L'articolo proviene da CityNews.

Advertising

SkySport : ?? VILLARREAL-ARSENAL 2-1 Risultato finale ? ? #Trigueros (5') ? #Albiol (29') ? rig. #Pepe (73') ? ?… - SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - SkySport : Manchester United-Roma 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - zazoomblog : Calcio: Europa League Villarreal-Arsenal 2-1 nella semifinale di andata - #Calcio: #Europa #League - lucas56548708 : @OptaPaolo Purtroppo il problema è generale il calcio italiano non va da troppi anni con figuracce come questa sera… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa

Corpo articolo Unai Emery vince la semifinale di andata di UEFALeague contro la sua ex squadra, che però può sperare in un importante gol fuori casa. ...di testa di Gerard Moreno sud'...... che Pellegrini trasforma: per il capitano Giallorosso è il terzo gol in questa UEFALeague. ... Ma sono ancora gli inglesi a colpire, stavolta sudi rigore concesso dall'arbitro per un ...Scendendo in campo domenica a Zurigo il capitano raggiungerà il ragguardevole traguardo di partite con la maglia bianconera, che indossa da quasi 9 anni ...La Roma perde, male, contro il Manchester United, e di fatto saluta l'Europa già dopo la gara d'andata. All'Old Trafford dilagano i Red Devils: finisce 6-2 per la squadra ...