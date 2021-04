Calcio | De Sisti | ‘risultato pesantissimo | Roma penalizzata dai cambi obbligati’

(Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr. (Adnkronos) – “Contro il Manchester sconfitta pesantissima. Iobbligati hanno penalizzato la, Veretout e Spinazzola davano una marcia in più alla manovra”. Lo ha detto Giancarlo De, ex centrocampista della, all’Adnkronos parlando della semifinale di Europa League che ieri sera ha visto laperdere contro il Manchester United 6-2 con treper infortunio nel primo tempo visti i ko in successione di Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. “Il gol preso in contropiede ad inizio ripresa -ha continuato De- ha tagliato le gambe ad una squadra stanca che non ha più trovato la forza di reagire”. L'articoloWeb.

"Una sfida delicatissima - ha proseguito De Sisti - le partite giocate in 180 minuti non sempre più difficili ma la Roma da inizio competizione ha sempre dimostrato di potercela dare". Un'idea di calcio lontana dalla Superlega, di chi partecipa, di chi è protagonista, non meritorio. ... Un Delegato fino in fondo alla Fiorentina... La Fiorentina è la mia squadra. Oltre alla ... Giancarlo De Sisti, ex giocatore, tra le altre, della Fiorentina, analizza, intervistato da "Il Sussidiario.net", alcuni temi legati al match di campionato di oggi pomeriggio tra i viola ...