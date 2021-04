Calcio: Caso tamponi, inibizione di 12 mesi per Lotito (Di venerdì 30 aprile 2021) Per la Lazio ammenda di 200mila euro. Lo ha deciso la Corte federale d'Appello ROMA - La FederCalcio ha reso noto che "la Corte Federale d'Appello, riunita oggi a Roma per esaminare il 'Caso tamponi' ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Per la Lazio ammenda di 200mila euro. Lo ha deciso la Corte federale d'Appello ROMA - La Federha reso noto che "la Corte Federale d'Appello, riunita oggi a Roma per esaminare il '' ...

Advertising

Gazzetta_it : Caso Suarez, Agnelli: 'Fece tutto Paratici' - FBiasin : 25 tiri verso la porta del #Torino. Che #TorinoNapoli sia finita 0-2 è solo un caso. La squadra di #Gattuso gioca… - sportli26181512 : La Juve vicina allo scudetto. Napoli-San Marino per la salvezza: Il quarto scudetto della Juve è davvero vicino. Al… - Romanito_21 : Penso che i pericoli per Pirlo ci sarebbero stati comunque anche nel caso in cui l'Udinese sarebbe stata una squadr… - Elisaerre19 : RT @sportface2016: Accolto parzialmente il ricorso della Procura #Figc: squalifica #Lotito passa da 7 a 12 mesi. E decade automaticamente d… -