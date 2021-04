Calcio | caso tamponi | 12 mesi di inibizione per il presidente Lotito | ammenda per la Lazio**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - La Corte Federale d'Appello, riunita oggi a Roma per esaminare il “legato alla Lazio, ha accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, ridetermina in12 la sanzione dell'aldella Lazio Claudioed in euro 200.000,00, l'a carico della società, conferma nel resto; respinto invece il reclamo proposto dalla Lazio, da Claudio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia.