Buongiorno dalla Borsa 30 aprile 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) (TeleBorsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,71%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 13.970,21 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,83% e chiude a 28.812,6 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 14.438,6 punti. All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,30%; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni, con un +1,92% sul precedente. Grande giornata per Telecom Italia, che sta mettendo a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,71%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 13.970,21 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,83% e chiude a 28.812,6 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 14.438,6 punti. All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,30%; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni, con un +1,92% sul precedente. Grande giornata per Telecom Italia, che sta mettendo a ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «La vita vera è diversa dalla matematica. Nella vita le cose non scorrono scegliendo il percorso più breve» (Har… - scuroscuroscuro : RT @PaPaganini: Buongiorno. La #Juventus è pronta a voltare pagina a partire: dalla società (potrebbe tornare Marotta con Giuntoli ds), dal… - paola_solimene : RT @teatrolafenice: ?? «La vita vera è diversa dalla matematica. Nella vita le cose non scorrono scegliendo il percorso più breve» (Haruki… - DAXdB : RT @teatrolafenice: ?? «La vita vera è diversa dalla matematica. Nella vita le cose non scorrono scegliendo il percorso più breve» (Haruki… - DOD_TheSaint : RT @alfonsoliguor11: Buongiorno. Leggo stamane molti twitt indignati e/o ironici su #piazzapulitala7 di ieri sera. Io, con sincerità, non m… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 30 aprile 2021 Si attende stamattina dalla Germania e dall'Unione Europea la diffusione del PIL. 30 - 04 - 2021 09:44

Il sottosegretario dei migliori ... uno dei fedelissimi di Salvini (e infatti per niente amato dalla Lega vecchia maniera). Ve lo ...una rappresentatività dopata che non esiste nella realtà (questo anche a proposito del nostro Buongiorno ...

Buongiorno dalla Borsa 30 aprile 2021 - [video] Teleborsa Moto: Spagna; Antonelli il più veloce in libere Moto3 (ANSA) – ROMA, 30 APR – Il pilota italiano Niccolò Antonelli, in sella a una Ktm, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Spagna nella classe Moto3, in corso sul ...

Corruzione e peculato, arrestati 2 consiglieri Comune Foggia (ANSA) – BARI, 30 APR – Con le accuse, a vario titolo, di corruzione, tentata induzione indebita e peculato, sono stati arrestati due consiglieri di maggioranza del Comune di Foggia: Leonardo Iaccarin ...

Si attende stamattinaGermania e dall'Unione Europea la diffusione del PIL. 30 - 04 - 2021 09:44... uno dei fedelissimi di Salvini (e infatti per niente amatoLega vecchia maniera). Ve lo ...una rappresentatività dopata che non esiste nella realtà (questo anche a proposito del nostro...(ANSA) – ROMA, 30 APR – Il pilota italiano Niccolò Antonelli, in sella a una Ktm, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Spagna nella classe Moto3, in corso sul ...(ANSA) – BARI, 30 APR – Con le accuse, a vario titolo, di corruzione, tentata induzione indebita e peculato, sono stati arrestati due consiglieri di maggioranza del Comune di Foggia: Leonardo Iaccarin ...