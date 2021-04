Brocchi vago sulle esclusioni | “Chi ci sarà domani darà il massimo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 aprile 2021) In conferenza stampa, il tecnico del Monza, Cristian, ha parlato della partita disviando le domandedovute alla gita al casinò di Lugano: “Abbiamo voglia di giocare, di affrontare questa partita con la speranza di fare bene. Ho visto i ragazzi vogliosi e consapevoli di giocare una gara importare. La Salernitana è una squadra solida e difficile da affrontare. All’andata abbiamo fatto una buona partita, non so sia stata la nostra miglior prestazione ma non dobbiamo pensarci.una partita diversa che dovremo affrontare secondo i nostri principi. Le tante assenze? Chi si è allenato lo ha fatto molto bene e sanno di avere una responsabilità importante. Chi ciil ...