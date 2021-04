Branco violenta 18enne | il padre di lei dà ragione agli stupratori | “Era ubriaca”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Trapani, 30 apr — A Campobello di Mazara, piccolo comune del Trapanese, una ragazza di 18 anni è stata stupratada due ragazzi mentre altri tre osservavano senza intervenire, scattando foto della scena e deridendo la vittima: all’atrocità del gesto si sono aggiunte le dichiarazioni deldelche ha definito gli aggressori «bravi ragazzi» e ha incolpato la figlia perché in quei momenti «era». Ildifende gli: “Mia figlia” Grazie alla denuncia della, glie relativi testimoni — che hanno un’età compresa tra i 20 e i 24 anni — sono stati arrestati. Ma proprio alcune ore dopo si è inserita la figura del, che avrebbe chiamato i carabinieri per difendere il ...

... colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio che nel 2015 aveva già subito una... ULTIMORA, finta festa con stupro di. Dall'ANSA Sicilia: 'Con la scusa di un invito a una ...... una culturae misogina, alimentata da megafoni insospettabili, compreso il garante di un movimento politico nazionale che minimizza le gesta di un piccolo, lasciando filtrare ...Assume contorni strani la vicenda dello stupro di Trapani, dove una giovane sarebbe stata violentata da quattro ragazzi. «Mia figlia vi ha raccontato dei fatti non veri – ha detto ...Quattro giovani, tutti suoi amici, arrestati. Il padre della vittima: “Mia figlia non capiva cosa stesse accadendo, ha raccontato fatti non veri” ...