Borussia Dortmund-Holstein Kiel (DFB Pokal, sabato 1° maggio, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 30 aprile 2021) Seconda semifinale di DFB Pokal, con protagonista il Borussia Dortmund di Terzic impegnato in casa contro la grande sorpresa di questo torneo, l'Holstein Kiel. Gialloneri che sono lanciatissimi verso il quarto posto, reduci da tre vittorie consecutive che li hanno rimessi in carreggiata. L'ultimo successo pesa tantissimo, ottenuto sul terreno del Wolfsburg terzo in classifica, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

