Borsa | l' Europa chiude debole | Parigi - 0 | 5%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Ladi New York , dopo i record toccati nella seduta precedente, si muove in rosso, con il ... Per Confindustria 'l'economia italiana intravede la risalita dalla crisi, in linea con l''. ...Chiusura debole per le principali Borse europee. A Francoforte l'indice Dax ha ceduto lo 0,12% a 15.135 punti, a Parigi il Cac 40 ha perso lo 0,53% a 6.269 punti mentre solo Londra ha chiuso in lieve ...Entro l’estate Gabetti Short Rent approderà a Piazza Affari. Obiettivo? Raccogliere capitali per consolidare la leadership.Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha registrato ricavi pari a circa ...