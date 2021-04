Borsa: Europa tiene in cauto rialzo, Milano debole ( - 0,03%) (Di venerdì 30 aprile 2021) Borse europee in cauto rialzo con l'indice d'area Stoxx 600 poco mosso sulla debolezza di finanziari e informatica mentre avanzano i titoli legati alla salute con Astrazeneca in evidenza (+4,27%) sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Borse europee incon l'indice d'area Stoxx 600 poco mosso sullazza di finanziari e informatica mentre avanzano i titoli legati alla salute con Astrazeneca in evidenza (+4,27%) sul ...

L'Europa resta al palo, Piazza Affari inclusa Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul mercato valutario, lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,21. L' Oro ...

Lvmh acquista Tod’s? Della Valle ora apre ad Arnault La scorsa settimana il colosso del lusso francese Lvmh ha aumentato la sua partecipazione in Tod's fino al 10%. Solo un primo scalino: Diego Della Valle ora apre anche all'ipotesi M&A con il maxi-Grup ...

Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sul mercato valutario, lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,21. L' Oro ...

La scorsa settimana il colosso del lusso francese Lvmh ha aumentato la sua partecipazione in Tod's fino al 10%. Solo un primo scalino: Diego Della Valle ora apre anche all'ipotesi M&A con il maxi-Grup ...