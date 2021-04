Borsa: Europa debole con incertezze Covid, Milano - 0,63% (Di venerdì 30 aprile 2021) Le Borse europee a metà seduta si mostrano fiacche con l'indice d'area lo stoxx 600 sotto la parità con industriali e finanziari deboli e vendite sui titoli legati all'informatica. Sui listini ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Le Borse europee a metà seduta si mostrano fiacche con l'indice d'area lo stoxx 600 sotto la parità con industriali e finanziari deboli e vendite sui titoli legati all'informatica. Sui listini ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa debole con incertezze Covid, Milano -0,63%: Negativi future Wall Street, spread sotto i 111 punti - matteo_casaro : RT @Glguerra93: #Euronext completa l'acquisizione di Borsa Italiana per una cifra di 4.444 miliardi. Da responsabilità paneuropee derivan… - CorriereQ : Borsa: Europa tiene in cauto rialzo, Milano debole (-0,03%) - CorriereQ : Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,33% - fisco24_info : Borsa: Europa tiene in cauto rialzo, Milano debole (-0,03%): Spread ed euro stabili, in flessione quotazioni petrol… -