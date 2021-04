Borsa: Asia in calo con produzione industria Giappone (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima seduta della settimana in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale Giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima seduta della settimana inper le Borse die Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con lale annualese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia in calo con produzione industria Giappone: Restrizioni antitrust pesano su Piazze Cina, Europa verso ca… - CorriereQ : Borsa: Asia guadagna con tecnologici, rassicura piano Biden - fisco24_info : Borsa: Asia guadagna con tecnologici, rassicura piano Biden: Bene Tokyo (+0,2%) e meglio Cina (+0,4%) e Hong Kong (… - CorriereQ : Borsa: Asia chiude in positivo in attesa della Fed - FinanciaLounge : RT @Benzinga_Italia: Cauto ottimismo sulle #Borse #Ue in attesa delle parole di #Powell (Fed) sull’#inflazione - @FinanciaLounge #Borsa #… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia in calo con produzione industria Giappone Ultima seduta della settimana in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività durante la pandemia del coronavirus. Vendite anche ...

Asia - Pacific in negativo. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,83% Nonostante i dati macroeconomici indichino complessivamente un rafforzamento della ripresa, gli investitori continuano a guardare con apprensione l'evoluzione della crisi del Covid - 19 in Asia, con ...

Borsa: Asia in calo con produzione industria Giappone - Economia Agenzia ANSA Asia-Pacific in negativo. A Tokyo Nikkei 225 perde lo 0,83% Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,71% giovedì), al riavvio degli scambi sui mercati dell' ...

Borsa: Asia in calo con produzione industria Giappone Ultima seduta della settimana in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività ...

Ultima seduta della settimana in calo per le Borse die Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività durante la pandemia del coronavirus. Vendite anche ...Nonostante i dati macroeconomici indichino complessivamente un rafforzamento della ripresa, gli investitori continuano a guardare con apprensione l'evoluzione della crisi del Covid - 19 in, con ...Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,71% giovedì), al riavvio degli scambi sui mercati dell' ...Ultima seduta della settimana in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività ...