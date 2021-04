Bonafoni | lavoratori sanità | bene proroga contratti in scadenza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “La Regione Lazio ha siglato oggi un accordo con le sigle sindacali perre al 31 dicembre tutti iper l’emergenza Covid in. Un’ottima notizia non solo per le sorti dei 3 mila operatori del comparto e dell’area medica impegnati nel contrasto al Covid ma perche’ e’ un segno di rilancio della sanita’ pubblica, indipendentemente dalla pandemia.” “Difatti, come ha annunciato l’assessore Alessio D’Amato, la Regione avviera’ anche nuova stagione di concorsi pubblici. La sanita’ territoriale si rilancia per prima cosa con le assunzioni e questo e’ un giusto messaggio che arriva alla vigilia del Primo Maggio”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta