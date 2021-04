Bologna-Fiorentina | Iachini | “Guai a fare calcoli | la squadra ha voluto anticipare ritiro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nonostante il buon pareggio conquistato dalla suanell’ultimo turno contro la Juventus, Beppenon vuolee spera di conquistare al più presto la salvezza aritmetica. L’allenatore ha parlato in vista di, match della 34^ giornata di Serie A. “Dobbiamo andare in campo per cercare di portare a casa il massimo – ha esordito-. Dare tutto perla prestazione perché il particolare, può essere determinante. Senzasui punti, non ci deve interessare. I ragazzi mi hanno chiesto di andare un giorno prima inper preparare la partita: c’è passione e voglia dibene“. L’allenatore Viola ha parlato anche ...