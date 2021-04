Bollettino regioni oggi: morti, contagi e guariti venerdì 30 aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Bollettino Covid di venerdì 30 aprile 2021 delle regioni italiane, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore su contagi, morti, guariti e tamponi processati in ogni parte d’Italia. La pandemia continua a colpire e come ogni giorno il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha reso noti i dati dettagliati di ogni regione. oggi si registrano 13.446 nuovi contagi, 263 morti, 15.621 guariti, 177.992 tamponi molecolari, 2.583 (-57) ricoverati in terapia intensiva, 18.940 (-411) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -2.439 gli attualmente positivi per un totale di 436.270. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI REGIONE PER REGIONE DI ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) IlCovid di302021 delleitaliane, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore sue tamponi processati in ogni parte d’Italia. La pandemia continua a colpire e come ogni giorno il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha reso noti i dati dettagliati di ogni regione.si registrano 13.446 nuovi, 263, 15.621, 177.992 tamponi molecolari, 2.583 (-57) ricoverati in terapia intensiva, 18.940 (-411) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -2.439 gli attualmente positivi per un totale di 436.270. ILE I NUMERI ODIERNI REGIONE PER REGIONE DI ...

