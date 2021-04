Bollettino covid 30 aprile in Italia e Lombardia | oggi 13 446 nuovi casi e 263 decessi

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Oggi invio del Recovery plan all'Ue. Figliuolo: immunità a settembre. LIVE - PaoloMadonnaDF : Bollettino 30/04/21: corsa a nove – Lombardia, Campania, Puglia, E. Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Sicilia e Ve… - PalermoToday : Covid, segnali incoraggianti: 861 nuovi casi, tasso di positività scende dal 4% al 3% - notiziedalraimo : #Covid #Piemonte, #Bollettino 30 aprile 2021: tutti i dati e i grafici aggiornati - zazoomblog : Covid Liguria oggi 276 contagi e 11 morti: bollettino 30 aprile - #Covid #Liguria #contagi #morti: -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

: 13.446 nuovi casi e 263 morti, il tasso di positività giù al ...La situazione aggiornata in Italia e nel mondo In calo i casiin Italia: nelle ultime 24 ore ... E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. 9.606.500 le dosi di vaccino ...Sono 1.026 i casi di coronavirus registrati oggi 30 aprile in Emilia Romagna. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 17 morti. Dall’inizio dell’epidemia da covid, nella regione si sono registr ...Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 30 aprile, sono 13.446 i nuovi casi e il tasso di positività è del 4%.