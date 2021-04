Bollettino Coronavirus Protezione Civile 30 aprile | i dati ufficiali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Commenta per primo Sono 13.446 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati +14.320). Sale così ad almeno 4.022.653 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I ...E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. 9.606.500 le dosi di vaccino ... Puglia Il 10,3% dei 13.296 test processati in Puglia per accertare i nuovi casi diha ...Sono 1.344 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 30 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti. I tamponi fatti sono stati 13.296. I guariti sono stati ...Effettuati 338.771 tamponi nelle ultime 24 ore. Cala il tasso di positività che scende sotto il 4% mentre calano ancora terapie intensive e ricoveri ...