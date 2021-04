Bollettino Coronavirus di Venerdì 30 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 3,96% (Di venerdì 30 aprile 2021) In data 30 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,33% (ieri +0,35%) con 4.022.653 contagiati totali, 3.465.576 dimissioni/guarigioni (+15.621) e 120.807 deceduti (+263); 436.270 infezioni in corso (-2.439). Ricoverati con sintomi -411 (18.940); terapie intensive -57 (2.583) con 137 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 338.771 tamponi totali (ieri 330.075) di cui 177.992 molecolari (ieri 186.291) e 160.779 test rapidi (ieri 143.784) con 105.585 casi testati (ieri 116.435); 13.446 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,96% (ieri 4,33% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,73% (ieri 12,29% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.214; Campania 1.898; Puglia 1.344; Emilia Romagna 1.206; Lazio 1.151; ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) In data 30l’incremento nazionale dei casi è +0,33% (ieri +0,35%) con 4.022.653 contagiati totali, 3.465.576 dimissioni/guarigioni (+15.621) e 120.807 deceduti (+263); 436.270 infezioni in corso (-2.439). Ricoverati con sintomi -411 (18.940); terapie intensive -57 (2.583) con 137 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 338.771totali (ieri 330.075) di cui 177.992 molecolari (ieri 186.291) e 160.779 test rapidi (ieri 143.784) con 105.585 casi testati (ieri 116.435); 13.446(target 4.311);totali 3,96% (ieri 4,33% – target 2%);/casi testati 12,73% (ieri 12,29% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.214; Campania 1.898; Puglia 1.344; Emilia Romagna 1.206; Lazio 1.151; ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 aprile: 13.446 nuovi casi e 263 morti - SkyTG24 : #Covid19, i dati aggiornati: - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile - Maria33759436 : RT @paolacars: Per la prima volta questo mese le vittime sono meno di 300 per il secondo giorno consecutivo Il mio bollettino #COVID19 sul… - AcerboLivio : Covid 30 aprile 2021 in Emilia Romagna: bollettino coronavirus oggi. Dati e contagi -