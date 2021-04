Bielorussia: Tikhanovskaya, è tempo per leadership donne (Di venerdì 30 aprile 2021) "E' il tempo giusto per la leadership delle donne in Bielorussia. Lo scorso anno, le donne hanno dimostrato di essere forti abbastanza per guidare il Paese, e spero che in future elezioni libere e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "E' ilgiusto per ladellein. Lo scorso anno, lehanno dimostrato di essere forti abbastanza per guidare il Paese, e spero che in future elezioni libere e ...

Bielorussia: incontro Pd con Svetlana Tikhanovskaya ... segretario della commissione Esteri del Senato, ha accolto, questa mattina, presso la Sala Berlinguer del Gruppo, Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione bielorussa al regime di ...

Bielorussia, in esclusiva a Euronews il ministro degli esteri: "Nostra reazione giustificata" Il ministro degli esteri bielorusso ammette che la risposta del governo alle proteste poteva essere sembrata dura ma che era "giustificata dalle circostanze" ...

