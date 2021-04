Biden rovescia il negazionismo di Trump | ' Usare la mascherina è una responsabilità patriottica'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Joeha da poco dato la possibilità ai cittadini già vaccinati di non dover indossare la(all'aperto e in piccoli gruppi), imposta invece immediatamente per tutti ad inizio mandato per ...

Anche con questa grandissima concessione,ha ribadito l'importanza e la necessità di indossare le mascherine per tutti coloro che non sono stati vaccinati, in modo da proteggere se stessi e gli ...Così l' Economist commenta i primi cento giorni del presidente Joe, che ha impresso un ritmo ... PRONTA L'OFFERTA CDP, LEADER IN OPEN FIBER È iniziato il conto allaper la cessione di ...La presidenza Biden ha dato un nuovo impulso alla politica estera statunitense, applicando quella che e’ gia’ definita la dottrina Blinken: “non promuoveremo la democrazia attraverso costosi intervent ...I primi cento giorni del nuovo Presidente hanno portato fortuna all'America sia in economia che in Borsa, ma ora occhio a possibili correzioni - I tassi salgono anche in Europa - Numeri record per Ama ...